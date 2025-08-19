Torino-Modena 1-0, le statistiche: granata lenti e creano poco

Il Torino vince ma non convince contro il Modena in Coppa Italia: statistiche alla mano, poca incisività e tante imprecisioni nonostante il successo.

Marco De Rito Redattore 19 agosto - 06:20

"Mi aspettavo delle difficoltà, nel primo tempo la squadra non ha fatto bene, era particolarmente bloccata. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un vertice, la squadra ha trovato le distanze e alleggerito la pressione del Modena. C’è da lavorare, ma lo sappiamo, è una cosa che non ci spaventa", ha dichiarato Marco Baroni dopo la sua prima vittoria ufficiale da allenatore granata in Torino-Modena. Il tecnico ha evidenziato le difficoltà riscontrate nella prima frazione e i miglioramenti nella ripresa. I dati confermano una prestazione sottotono, con diversi aspetti su cui lavorare. Il passaggio del primo turno di Coppa Italia è stato ottenuto, ma il gioco espresso non ha convinto del tutto.

L'atteggiamento delle due squadre — Il Torino ha mantenuto il possesso per il 57,9% della partita e ha completato 465 passaggi (contro i 334 del Modena), con una buona precisione media dell’85,6%. Anche nella metà campo avversaria la precisione si è mantenuta alta (73,5%). Tuttavia, questa supremazia nel palleggio non si è tradotta in vere occasioni da rete, come dimostra la difficoltà a trovare spazi: appena 2 tiri da dentro l’area in tutta la gara.

Il Torino ha vinto il 56,7% dei duelli totali e il 71% di quelli aerei, segno di una certa superiorità fisica. Tuttavia, ha perso il confronto sui corner (4 contro 7) e sugli intercetti (7 contro 10). In difesa sono arrivati 27 respinte e una percentuale di contrasti vinti dell’87,5%, ma sono ben 16 i falli commessi, a fronte di 9 del Modena, e tre le ammonizioni.

Le occasioni create in Torino-Modena — I granata hanno concluso solo 7 volte verso la porta, di cui 3 nello specchio. Cinque di questi tiri sono arrivati da fuori area, confermando la difficoltà nel penetrare l’area avversaria. Il gol è arrivato da una delle poche iniziative concrete, ma con un volume di gioco così basso è difficile pensare di replicare il successo contro avversari più strutturati.

Nonostante la vittoria e l'approdo al turno successivo, la prestazione dei granata non può soddisfare del tutto. Il primo tempo è stato bloccato, il secondo appena sufficiente. Baroni ha ammesso le difficoltà, ma ora sarà necessario lavorare sul piano offensivo: i 7 tiri totali, di cui solo 2 in area, e le 15 occasioni di cross con appena il 40% di precisione, parlano chiaro. Contro squadre più forti, questa imprecisione rischia di costare caro.