Torino, Nemanja Radonjic: cinque cose che non tutti sanno su di lui

Nemanja Radonjic è tra i giocatori del momento in casa Torino. Grazie alla sua rete arrivata al 94' dopo una bella azione personale, i granata domenica scorsa hanno ritrovato i tre punti tra le mura amiche (cosa che non accadeva da marzo). Nato il 15 febbraio 1996 a Nis (Serbia), Radonjic è cresciuto nelle giovanili del Partizan, per poi fare breve parentesi italiana a Roma ed Empoli, e tornare in Serbia nel Čukarički, club con il quale farà il suo esordio da calciatore professionista. Nel 2017 passa in modo definitivo allo Stella Rossa, club che Radonjic tifava da bambino, per poi arrivare in Francia con la maglia dell'Olympique Marsiglia, fare una stagione in prestito prima all'Hertha Berlino e poi al Benfica per approdare al Torino nel 2022 in prestito con obbligo di riscatto. Scopriamo insieme alcune cose che non tutti sanno sul trequartista serbo del Toro.