Durante la notte di vigilia di Torino-Lazio, con fischio d’inizio oggi alle ore 18, la città di Torino è stata tappezzata da alcuni striscioni firmati Torino Hooligans. Il bersaglio è il presidente granata, Urbano Cairo, contro il quale proseguirà la manifestazione del dissenso attraverso l’iniziativa di lasciare le curve vuote anche contro i biancocelesti. Dalla Gran Madre (“Cairo vendi”) a Corso Unità d'Italia, questa è la coda di una settimana caratterizzata non solo dall’avvicendamento in panchina, ma anche da confronti tra ultras e gruppo squadra, dalle ore successive al ko di Genova fino a quelle precedenti alla conferenza pre-Lazio di Roberto D’Aversa.
Torino, nuovi striscioni nella notte: “Cairo, vendi!”
La città tappezzata di messaggi contro il presidente. Anche oggi, contro la Lazio, le curve rimarranno vuote
Oltre alle dichiarazioni del diretto interessato della protesta, Urbano Cairo, che durante presentazione del nuovo tecnico ha ribadito la sua volontà di continuare: “La contestazione la vedo e la sento. Per quel che mi riguarda, la cosa importante è fare le cose con responsabilità. Sono presidente di una squadra importante come il Toro, devo passare in mezzo alle fiamme quando ci sono e cercare di spegnere il fuoco. Tutto il resto è relativo”. Dalle strade di Torino allo stadio, oggi pomeriggio vedremo quali saranno i nuovi atti di una contestazione che sembra presagire ulteriori episodi.
