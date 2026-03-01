Torino, nuovi striscioni nella notte: “Cairo, vendi!”

Durante la notte di vigilia di Torino-Lazio, con fischio d’inizio oggi alle ore 18, la città di Torino è stata tappezzata da alcuni striscioni firmati Torino Hooligans . Il bersaglio è il presidente granata, Urbano Cairo , contro il quale proseguirà la manifestazione del dissenso attraverso l’iniziativa di lasciare le curve vuote anche contro i biancocelesti. Dalla Gran Madre (“Cairo vendi”) a Corso Unità d'Italia, questa è la coda di una settimana caratterizzata non solo dall’avvicendamento in panchina, ma anche da confronti tra ultras e gruppo squadra, dalle ore successive al ko di Genova fino a quelle precedenti alla conferenza pre-Lazio di Roberto D’Aversa.

Oltre alle dichiarazioni del diretto interessato della protesta, Urbano Cairo, che durante presentazione del nuovo tecnico ha ribadito la sua volontà di continuare: “La contestazione la vedo e la sento. Per quel che mi riguarda, la cosa importante è fare le cose con responsabilità. Sono presidente di una squadra importante come il Toro, devo passare in mezzo alle fiamme quando ci sono e cercare di spegnere il fuoco. Tutto il resto è relativo”. Dalle strade di Torino allo stadio, oggi pomeriggio vedremo quali saranno i nuovi atti di una contestazione che sembra presagire ulteriori episodi.