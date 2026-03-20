Torino, Obrador convocato dall’Under 21 spagnola

Rafa Obrador è il Mr. Wolf della fascia sinistra granata. Per anni il Toro ha inseguito l’uomo giusto a sinistra, tra vari tentativi tutti fallimentari, e finalmente l’ex Real Madrid — con un nome che richiama l'illustre merengue che ha lasciato il segno a Torino, Martin Vazquez — ha risolto il problema. Ma c’è un “ma”, di per sé gigantesco: non è un giocatore del Torino e i granata dovranno pagare 9 milioni per il riscatto al Benfica, proprietario del cartellino. Intanto D’Aversa se lo gode. Il suo impatto è stato fin da subito positivo, già con la precedente gestione. Dalla sfida di Coppa Italia contro l’Inter è sempre stato schierato dal primo minuto, tanto da far sorgere il dubbio su come fosse possibile che José Mourinho non lo abbia mai preso in considerazione.