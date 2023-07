Torino, primo allenamento per Bellanova e Dellavalle. Nel pomeriggio riposo

Raoul Bellanova e Alessandro Dellavalle hanno iniziato il loro lavoro a Pinzolo. Tanta corsa per entrambi, anche se il lavoro è stato diversificato: più su lunghe distanze per l'Under-21 ex Inter, più sulle brevi per il Campione d'Europa Under-19. Entrambi hanno salutato i pochi tifosi accorsi in questa mattinata senza squadra sui campi di Pinzolo (gran parte della rosa è rimasta in albergo svolgendo lavoro in piscina). A un incitamento, dopo una buona mezz'ora di corsa, Bellanova ha anche replicato con un simpatico segno della croce, che ha indicato la fatica che stava iniziando a provare. Dopo la corsa, i due si sono concentrati sullo streaching e sui massaggi, anche perché i tanti giri di campo hanno fatto sforzare non soltanto gli arti inferiori ma anche la schiena.