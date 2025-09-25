Torino, quanto incide la contestazione a Cairo sulla squadra di Baroni?

Quanto incide la contestazione a Urbano Cairo sul rendimento della squadra di Marco Baroni? La domanda sorge spontanea. Diversi addetti ai lavori si sono soffermati sull'argomento, ultimo in ordine di tempo il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa. Partiamo dal presupposto che contestare è lecito e ogni tifoso può avere le sue ottime ragioni per farlo (del resto i numeri della ventennale gestione di Cairo aprono a possibili contestazioni e a possibili critiche). Aggiungiamo che dopo la cessione sul finire del mercato estivo 2024 di Raoul Bellanova ha generato quello che sembra un punto di non ritorno tra la piazza e l'imprenditore alessandrino (anche molti tifosi moderati si sono ormai schierati apertamente contro il numero uno granata), il che ha alimentato un clima di tensione in tutto l'ambiente targato Torino. Dunque, Torino al momento non è la piazza migliore dove fare calcio perché la tensione è evidente.