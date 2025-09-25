Quanto incide la contestazione a Urbano Cairo sul rendimento della squadra di Marco Baroni? La domanda sorge spontanea. Diversi addetti ai lavori si sono soffermati sull'argomento, ultimo in ordine di tempo il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa. Partiamo dal presupposto che contestare è lecito e ogni tifoso può avere le sue ottime ragioni per farlo (del resto i numeri della ventennale gestione di Cairo aprono a possibili contestazioni e a possibili critiche). Aggiungiamo che dopo la cessione sul finire del mercato estivo 2024 di Raoul Bellanova ha generato quello che sembra un punto di non ritorno tra la piazza e l'imprenditore alessandrino (anche molti tifosi moderati si sono ormai schierati apertamente contro il numero uno granata), il che ha alimentato un clima di tensione in tutto l'ambiente targato Torino. Dunque, Torino al momento non è la piazza migliore dove fare calcio perché la tensione è evidente.
Torino, quanto incide la contestazione a Cairo sulla squadra di Baroni?
Marco Baroni e i suoi ragazzi sono professionisti e come tali cercano di fare nel migliore dei modi il loro lavoro indipendentemente da quello che accade intorno. Tuttavia, proprio come nella vita lavorativa di ufficio o di fabbrica, anche in mezzo al rettangolo verde un ambiente sereno comporta un andare al lavoro più spensierati, un ambiente esasperato comporta un andare al lavoro più bloccati e meno tranquilli. La contestazione che indirettamente sta toccando la squadra granata non aiuta e non può infondere certamente fiducia al gruppo. Pertanto, la squadra è toccata da quanto si sente e da quanto si vede. Ciò non vuole essere un alibi nei confronti dei giocatori. Ciò non vuole essere nemmeno un attacco a chi contesta. Ciò vuole semplicemente essere un pensiero ad alta voce su quelli che possono essere gli strascichi di un furente contestazione contro una proprietà su chi scende in campo e su chi gestisce una squadra dalla panchina.
