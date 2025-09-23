Caressa: “Situazione complicata per il Torino, la contestazione pesa sui giocatori”

Il Torino sta attraversando un momento difficile ed il clima di tensione tra tifoseria e dirigenza è noto ormai da tempo. In questo contesto, Fabio Caressa – intervenuto sul proprio canale YouTube – ha analizzato la situazione dei granata, soffermandosi sull’impatto che ha l'ambiente sulla squadra di Baroni. “Il Torino gioca una situazione complicata – ha detto Caressa – perché la contestazione così aperta, decisa e dura, è una cosa che i giocatori sentono. La mancanza di fiducia, secondo me, oltre alla società la sentono l’allenatore, i giocatori e la sentono tutti. È molto difficile giocare in questo modo. A me non dispiace troppo com’è stato costruito il Torino. Pensavo avesse fatto un passo in avanti con la Roma e invece stato un po’ casuale. La squadra si è sciolta ad un certo punto, anche per l’ambiente”. Le parole di Caressa analizzano il momento granata, secondo l'opinionista la squadra sembra risentire pesantemente del clima esterno e della mancanza di fiducia che aleggia intorno all'ambiente.