Torino, Radonjic parte bene: già 1 assist e 2 gol nelle amichevoli

3 amichevoli giocate, 1 cross e già 2 gol realizzati: l’esperienza di Nemanja Radonjic al Torino non poteva avere inizio migliore. E se questi sono i numeri di 2 settimane, non c’è da stupirsi se in campionato facesse ancora meglio. Nonostante le due stagioni passate in cui il giocatore non ha avuto molti risvolti positivi, l’inizio dell’esperienza in granata potrebbe essere per lui anche una possibilità di rilancio, considerando anche quanto Ivan Juric tenga a lavorare i trequartisti in modo che possano essere tanto da sostegno alla punta quanto giocatori singoli che siano in grado di creare delle azioni. Come già è stato analizzato su queste testate, la grande qualità del neo granata Radonjic è quella di entrare a partita in corso e, la maggior parte delle volte, essere decisivo in fatto di gol. Una qualità su cui Juric sembrerebbe già aver iniziato a lavorare, considerando che le due reti segnate contro il Trabzonspor nell’amichevole di ieri, sabato 23 luglio, sono arrivate mentre il giocatore è partito titolare. Una tendenza, quella del giocatore, che potrebbe risultare essere un vantaggio, sì, ma che Ivan Juric sa di poter sfruttare al meglio per fare in modo che Radonjic diventi indispensabile anche dal 1’ complice anche il fatto che, in questo momento, sulla trequarti non ci sia un’ampia scelta su chi schierare. Ora è tutto da vedere: tra due settimane incomincia la stagione del Torino, e Nemanja Radonjic sembra già essere entrato, in parte, nello spirito Ivan Juric.