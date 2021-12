Torino, Rincon incontra l’agente: con Juric è in ombra, ma il mercato è vicino

Il venezuelano è in scadenza di contratto ed è stato impiegato col contagocce da Juric: possibile la valutazione di altre sistemazioni

FUTURO - El General fin qui ha disputato solo 165' in Serie A, suddivisi peraltro in 6 presenze su 14 gare. Troppo poco per uno che era abituato a un ruolo di primo piano. Nonostante questo però, Rincon non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra, venendo anche lodato da Juric per la professionalità con cui si mette a disposizione in allenamento, senza riserve. Ma è anche naturale che, non rientrando nelle prime linee del tecnico croato, il venezuelano possa star iniziando a pensare a un'altra sistemazione. Tra le estimatrici di Rincon ci sono sempre state le liguri Genoa e Sampdoria, che in passato avevano sondato il terreno per il giocatore. Qualcuno potrebbe bussare alla porta granata già nella sessione di mercato invernale, ormai alle porte. E in caso di partenza, potrebbe innescarsi un meccanismo a catena con il Toro alla ricerca di un sostituto.