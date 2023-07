Torino, rinnovo Juric in stand-by: il tecnico attende le risposte dal mercato

Ci potrà essere un futuro di Ivan Juric nel Torino dopo il giugno 2024? Una fetta di risposta la si potrà ricavare alla fine di agosto 2023, esattamente tra un mese. Se il mercato del club granata sarà andato nella linea prospettata da Juric, allora aumenteranno le possibilità di prolungamento del contratto per il croato; in caso contrario, scemeranno perché sarà molto meno forte la posizione della società intorno al tavolo della trattativa. Juric è stato chiaro nella prima conferenza stampa della stagione (LEGGI QUI) e lo era stato anche nell'ultima uscita stampa della passata: bisogna alzare l'asticella, sarebbe un peccato non farlo. Per raggiungere l'obiettivo serviranno tre acquisti di qualità in grado di far crescere l'intero potenziale della rosa (tutto questo ipotizzando la permanenza di tutti i pezzi pregiati del Torino di oggi, da Schuurs a Ricci). L'idea di Juric non merita troppe riflessioni, è chiara. L'unica cosa che vale la pena rimarcare riguarda le tempistiche: il croato si è detto disponibile ad aspettare, ha sottolineato che c'è tempo per completare il mercato. In altre parole, ha fatto capire che l'importante è farli questi colpi, meglio aspettare e avere un giocatore capace di elevare l'asticella piuttosto che concludere prima un'operazione non pienamente soddisfacente. In tal senso è emblematico il discorso fatto per la corsia sinistra e per Josh Doig.