Torino, ritiro estivo a Prato allo Stelvio: le date previste

Come già anticipato da Toro News, la preparazione del Torino nella pausa estiva non si svolgerà, come negli ultimi due anni, a Pinzolo. La nuova sede sarà Prato allo Stelvio. Il cambiamento è dovuto ai lavori di restauro attualmente in corso agli spogliatoi del centro sportivo Pineta a Pinzolo. I granata si muoveranno dunque a Prato allo Stelvio, in Val Venosta, in provincia di Bolzano, Alto Adige. In attesa della comunicazione ufficiale, si ha già un periodo previsto per la preparazione estiva. I ragazzi di Vanoli dovrebbero spostarsi in Trentino Alto Adige a partire dal 14 luglio, mentre il ritorno è previsto per il 26 dello stesso mese. Quasi due settimane, dunque, in cui i giocatori del Toro avranno la possibilità di preparare la stagione successiva lontano dal Filadelfia e da Torino, in un contesto naturale e montano. Ovviamente, nel periodo di permanenza dei granata in Val Venosta, saranno organizzate alcune amichevoli e sarà programmata la presentazione della squadra.