Torino-Salernitana 4-0, l’affluenza allo stadio: presenti 9082 spettatori

Per la società un incasso da 166346 euro

Sono stati 9082 gli spettatori paganti per la gara di questo pomeriggio tra Torino e Salernitana. Un passo in avanti (anche grazie all'iniziativa dei mini-abbonamenti per tre gare lanciato dalla società, ma considerando pure la presenza di molti tifosi salernitani nel settore ospiti) rispetto all'ultima uscita casalinga contro l'Atalanta, quando i presenti allo stadio erano 3475. Un risultato quasi triplicato nella gara che ha visto i granata imporsi con un netto 4-0. I 9082 spettatori paganti hanno garantito alla società un incasso di 166346 euro.