Torino, Samuele Ricci: cinque cose che non tutti sanno su di lui

Samuele Ricci è uno dei migliori talenti del Torino, centrocampista centrale dotato di ottima tecnica e visione di gioco, rappresenta al meglio il profilo del regista. Come ammesso durante la sua seconda stagione in granata, però, vuole sempre migliorarsi e riuscire a segnare un numero di gol sempre più alto. Il Toro lo ha prelevato nel gennaio 2022 dall'Empoli e ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante sia in campo che nello spogliatoio granata. Ricci è nato il 21 agosto 2001 a Pontedera in provincia di Pisa e dopo aver giocato per un breve tempo nella squadra del suo paese, nel 2010 ha iniziato a militare nelle giovanili dell'Empoli. Scopriamo ora insieme alcune curiosità sul centrocampista toscano.