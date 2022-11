Torino, Sanabria chiude il 2022 in modo amaro: pesano i gol falliti a Roma

Non è stata una chiusura di 2022 particolarmente felice per Antonio Sanabria . A Roma ha fallito un paio di gol clamorosi, confermandosi attaccante più utile in fase di costruzione che in fase di realizzazione . Sul mancato successo granata all'Olimpico pesano enormemente i due errori sotto porta del sudamericano, che non parteciperà al Mondiale in Qatar con il suo Paraguay, non qualificatosi per la manifestazione. Gli ottanta minuti di Roma sono perciò stati gli ultimi dell'anno solare di Sanabria e, come detto, nonostante le parole confortanti e concilianti di Ivan Juric nel postpartita , non sono stati indimenticabili. Troppo pesanti sono infatti stati gli sbagli sottoporta.

Due gol in campionato in dieci apparizioni: il bottino di Sanabria

Sanabria ha la scusante di essere rientrato a Roma dopo aver saltato sei partite consecutive. Non giocava difatti dal 9 ottobre contro l'Empoli, poi un problema muscolare che l'ha tenuto ai box a partire dal derby della Mole contro la Juventus. Sanabria conclude quindi il primo scorcio stagionale con il seguente bottino: due reti e un assist in undici apparizioni stagionali, di cui dieci in campionato per un totale di 683' (titolare in otto casi, praticamente sempre nelle prime giornate prima dell'infortunio). Ogni volta che è stato chiamato in causa Sanabria ha dimostrato di essere un giocatore offensivo funzionale alla manovra del Torino, ma troppe volte ha messo in evidenza limiti preoccupanti nella finalizzazione. Questi limiti si sono tradotti in punti persi per il Torino. In tal senso, quando è stato gettato nella mischia, Pietro Pellegri ha messo sul piatto qualità superiori a ridosso della porta. La sfida tra i due proseguirà nel 2022. Intanto, per Sanabria la lunga sosta sarà da vivere con il rimpianto di quello che poteva essere e non è stato a Roma.