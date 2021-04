Torino, Sanabria e Mandragora: Nicola ha consigliato bene sul mercato

Focus / Anche Cairo approva i due nuovi innesti che ancora una volta si sono rivelati determinanti

Roberto Ugliono

Antonio Sanabria e Rolando Mandragora sono probabilmente tra gli acquisti di gennaio più azzeccati dell'era Cairo. Nel derby della Mole ancora una volta sono stati decisivi per il Torino e tra i migliori in campo. Lo stesso presidente granata ha sottolineato la loro importanza e la sua soddisfazione per le loro prestazioni dopo la partita contro la Juventus.

PROFILI GIUSTI - A esserne ancora più felice sarà sicuramente Davide Nicola. L'allenatore del Torino aveva consigliato il loro acquisto alla dirigenza granata dopo appena una settimana di lavoro al Filadelfia. Un tempo che si era preso per valutare la rosa e capire cosa mancasse per migliorarla. Sette giorni sono pochi, pochissimi. Eppure Nicola ha saputo individuare non solo le carenze (la mancanza di un regista era lampante), ma anche i profili giusti. Così ha deciso di puntare su due vecchie conoscenze e ha fatto pienamente centro. Al di là dei gol (Sanabria 4 reti e Mandragora 2), a impressionare sono state proprio le prestazioni dei due calciatori. Entrambi sin da subito hanno giocato da leader e dando un contributo alla squadra non patendo il periodo di inserimento.

PARALLELISMO - Aspetti che sicuramente vanno a favore di Nicola. Il tecnico ha sì chiesto investimenti importanti, ma allo stesso tempo ha avuto ragione. In estate questo non era successo con Marco Giampaolo. Se da un lato va detto che il primo profilo sulla lista dell'ex allenatore granata era stato Torreira, è altrettanto vero che Giampaolo ha avvallato e consigliato acquisti che fin qui non sono quasi mai risultati decisivi. Da Linetty a Rodriguez, passando per Murru, i fedelissimi dell'ex tecnico granata non sono mai stati valori aggiunti come accaduto invece con Mandragora e Sanabria. Gli acquisti invernali in poco tempo sono diventati titolari inamovibili nello scacchiere granata. Ma soprattutto, sono sempre più decisivi.