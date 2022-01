Torino, seconda volta con Giacomelli in stagione. Bilancio positivo, ma…

Il fischietto di Trieste arbitrerà per la seconda volta il Torino in questa stagione

Sarà Piero Giacomelli ad arbitrare Atalanta-Torino. Il fischietto di Trieste, uno degli arbitri con più esperienza, è alla sua quinta partita nel campionato 2021/2022 e dirigerà i granata per la seconda volta in questa stagione. Il bilancio complessivo degli incontri - tra Serie A e Serie B - da lui arbitrati sorride al Torino a livello di risultati.

L'ULTIMA VOLTA - L'incontro più recente risale al 22 ottobre 2021: Torino-Genoa 3-2. All'Olimpico Grande Torino furono cinque i cartellini gialli estratti in totale, ma il bilancio della gara diretta da Giacomelli non è del tutto positivo, vista la correzione del VAR sul gol del possibile 3-0 granata e considerato anche un metro di giudizio non proprio chiarissimo ( LEGGI QUI ).

PRECEDENTI - Prima del match contro la formazione ligure, furono diversi i precedenti con Giacomelli. La prima volta che il fischietto di Trieste ha arbitrato una partita del Torino risale al 22 gennaio 2011: Torino-Cittadella in Serie B. Finora sono state ventidue le partite disputate dai granata dirette da Giacomelli: diverse hanno anche lasciato discutere, come il rigore fischiato in Benevento-Torino (LEGGI QUI). Elevato, però, è il numero di vittorie: tra tutte spiccano Torino-Sampdoria 5-1 del settembre 2017 e Lazio-Torino 1-3 nel dicembre dello stesso anno. In quest'ultima partita Giacomelli incise con un rosso a Immobile per una mezza testata a Burdisso.