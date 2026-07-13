Non è un periodo facile per il tifoso del Torino, che, come sottolineato stamane nel nostro editoriale, è chiamato a schierarsi in una situazione complessa. Da una parte l'aspetto razionale: l'insoddisfazione e la rassegnazione nei confronti della presidenza Cairo sono sentimenti che ormai fanno da padrone all'interno della tifoseria. Dall'altro l'aspetto emotivo: l'affetto verso il Torino come simbolo a cui aggrapparsi. L'ultima stagione della squadra è stata complicata e anche per questo motivo la protesta della Curva Maratona verso la dirigenza Cairo è stata più accentuata portando anche all'assenza dallo stadio per alcuni mesi.

Segnali di distensione? Superata quota 1000 abbonamenti

Domenica al Filadelfia c'è stata un'altra conferma del rapporto probabilmente compromesso tra tifosi e presidenza Cairo. Il drone che svolazzava sull'impianto sportivo ha inquadrato lo striscione: "Con questa ambizione sarà sempre contestazione... vendi buffone", firmato proprio dalla Curva Maratona. Mentre il Torino sarà a Pinzolo domenica prossima, 19 luglio, ci sarà un'ulteriore riunione della frangia più calda della tifoseria per capire il da farsi. In attesa dell'incontro c'è però un aspetto da sottolineare e spunta fuori dalla campagna abbonamenti. È già stata abbondantemente superata quota 1000 tessere in curva Maratona. Il numero in sé non è ancora alto, ma segnala che una buona parte di tifosi ha già scelto di rientrare effettuando una scelta forte.