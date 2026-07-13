La contestazione continua, ma i numeri dicono che ci siano dei segnali di riapertura
(Video) - Cosa chiede Abate al suo Torino?
Non è un periodo facile per il tifoso del Torino, che, come sottolineato stamane nel nostro editoriale, è chiamato a schierarsi in una situazione complessa. Da una parte l'aspetto razionale: l'insoddisfazione e la rassegnazione nei confronti della presidenza Cairo sono sentimenti che ormai fanno da padrone all'interno della tifoseria. Dall'altro l'aspetto emotivo: l'affetto verso il Torino come simbolo a cui aggrapparsi. L'ultima stagione della squadra è stata complicata e anche per questo motivo la protesta della Curva Maratona verso la dirigenza Cairo è stata più accentuata portando anche all'assenza dallo stadio per alcuni mesi.
Segnali di distensione? Superata quota 1000 abbonamentiDomenica al Filadelfia c'è stata un'altra conferma del rapporto probabilmente compromesso tra tifosi e presidenza Cairo. Il drone che svolazzava sull'impianto sportivo ha inquadrato lo striscione: "Con questa ambizione sarà sempre contestazione... vendi buffone", firmato proprio dalla Curva Maratona. Mentre il Torino sarà a Pinzolo domenica prossima, 19 luglio, ci sarà un'ulteriore riunione della frangia più calda della tifoseria per capire il da farsi. In attesa dell'incontro c'è però un aspetto da sottolineare e spunta fuori dalla campagna abbonamenti. È già stata abbondantemente superata quota 1000 tessere in curva Maratona. Il numero in sé non è ancora alto, ma segnala che una buona parte di tifosi ha già scelto di rientrare effettuando una scelta forte.
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