Tre granata per l'Italia U21 di mister Baldini: Comuzzo, Mascardi e Fortini prenderanno parte alle gare con Armenia e Polonia
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L'Italia U21 si tinge sempre più di granata. Per gli impegni con Armenia e Polonia, gare valide per la qualificazione agli Europei di categoria, il commissario tecnico della nazionale ha convocato Diego Mascardi, Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini. Tre giocatori che in questa prima fase di stagione hanno trovato molto spazio nell'undici titolare di Ignazio Abate. Mascardi ha iniziato da titolare con Carrarese, Milan e Sassuolo prima di essere accomodato in panchina per dare spazio a Perri. Per quanto riguarda i due ex Fiorentina, l'ex allenatore della Juve Stabia non ha avuto tentennamenti nel lanciarli immediatamente titolari.
Di seguito la lista completa delle scelte di Baldini.
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