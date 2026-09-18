L'Italia U21 si tinge sempre più di granata. Per gli impegni con Armenia e Polonia, gare valide per la qualificazione agli Europei di categoria, il commissario tecnico della nazionale ha convocato Diego Mascardi, Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini. Tre giocatori che in questa prima fase di stagione hanno trovato molto spazio nell'undici titolare di Ignazio Abate. Mascardi ha iniziato da titolare con Carrarese, Milan e Sassuolo prima di essere accomodato in panchina per dare spazio a Perri. Per quanto riguarda i due ex Fiorentina, l'ex allenatore della Juve Stabia non ha avuto tentennamenti nel lanciarli immediatamente titolari.

CESENA, ITALY - OCTOBER 10: Silvio Baldini head coach of Italy U21 during the UEFA Under21 EURO Qualifier betweenItaly U21 v Sweden U21 and ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld on October 10, 2025 in Cesena, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Di seguito la lista completa delle scelte di Baldini.