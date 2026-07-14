Tanti sorrisi e firme per Njie: l'esterno granata è in ritiro a Pinzolo e ha fatto felici diversi tifosi accorsi

Piero Coletta

Il Torino è giunto a Pinzolo, seguito come sempre dall'affetto dei tifosi granata. Nella giornata di ieri Cacciamani e Oristanio, le due new entry anche se per il primo sarebbe più corretto parlare di ritorno, hanno firmato tanti autografi per i supporter granata. Oggi è toccato a Njie dedicarsi alle firme.

Torino FC Training Camp

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