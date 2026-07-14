Ci siamo: cominciano le semifinali! La penultima fase del torneo vede sfidarsi prima Francia e Spagna, e successivamente Inghilterra e Argentina. Questa sera si affrontano le due europee in una gara che si prospetta entusiasmante: da una parte la formazione di Deschamps punta tutto su una rosa ricca di fenomeni, guidati da Mbappé; dall'altra gli iberici di De La Fuente non sono da meno, e attendono ancora che il prodigio Yamal raggiunga la condizione migliore. Ecco dunque che questa sera a partire dalle 21:00 si gioca Francia-Spagna: dove vederla.

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La partita sarà trasmessa anche su Rai 1 e Rai Play.

Il programma: Francia-Spagna, dove vederla