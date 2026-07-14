Oggi Tuttosport dedica un articolo al centrocampo del Toro, tra possibili acquisti e cessioni. Il Torino ha previsto anche un colpo per la mediana e per rinforzarla pensa a Jakic, centrocampista croato dell'Augusta e il giornale scrive: "La valutazione fatta dal club tedesco è di 5 milioni, ma il prezzo potrebbe anche abbassarsi, considerato che il giocatore ha voglia di cambiare aria e ha chiesto di essere messo sul mercato. Avrà modo Petrachi per provare a trovare un'intesa con l'Augusta e con lo stesso giocatore, prima dovrà occuparsi delle cessioni". Tra queste c'è Ilic, che è stato messo sul mercato, ma per ora non ha offerte ed è considerato ai margini del progetto, dato il basso minutaggio avuto nell'ultima stagione. "Anche con Abate parte più indietro nelle gerarchie rispetto ai compagni: lo sa lo stesso Ilic che è pronto quindi a prendere in considerazione qualsiasi offerta dovesse arrivagli. Il serbo, tra l'altro, ha ancora un anno di contratto con il Toro, il che significa che questa è l'ultima occasione per la società granata per cederlo e incassare qualche milione" - argomenta il quotidiano sportivo torinese.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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