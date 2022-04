Torino-Spezia, ancora biglietti disponibili in tutti i settori

Una spinta importante arriverà dagli spalti, ma sono almeno 10 mila i biglietti disponibili nei vari settori per la sfida contro lo Spezia

Manca sempre meno al prossimo impegno di campionato dei granata. Il Torino si prepara a ospitare lo Spezia domani - sabato 23 aprile - alle ore 15:00. La formazione allenata da Ivan Juric vuole risollevarsi dalla mancata vittoria contro la Lazio, mentre la squadra ligure di Thiago Motta è alla ricerca dei pochi punti che mancano per arrivare alla salvezza. Una spinta importante arriverà senza ombra di dubbio dagli spalti, ma sono ancora almeno 10 mila i biglietti disponibili nei vari settori per la sfida contro lo Spezia. Il maggior numero di tagliandi venduti si è registrato nelle due Curve, dati anche i prezzi avvantaggiosi (LEGGI QUI): 22 i settori al momento esauriti. Posti ancora disponibili però anche nei settori restanti dello stadio: solo 11 settori non più disponibili nei Distinti Granata e 8 in Tribuna. Sicuramente ci sarà un passo indietro per quanto riguarda l'affluenza rispetto all'ultima partita casalinga disputata dal Torino, ovvero quella contro il Milan (QUI I DETTAGLI).