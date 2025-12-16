Torino, tre anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic

Sono passati tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore aveva 53 anni ed è stato in granata dal 25 maggio 2016 a gennaio 2018, dove si è sempre distinto per la propria grinta e forza d'animo. Il 13 luglio 2019 l'allenatore serbo aveva annunciato in conferenza stampa di avere la leucemia. Il giorno seguente Sinisa aveva iniziato le cure all'ospedale Sant'Orsola di Bologna ed il 25 agosto era tornato sulla panchina del Bologna in occasione del match di Serie A con il Verona. La malattia sembrava superata ma nella Primavera dello scorso anno la ricaduta. Nonostante questo, Mihajlovic è tornato ancora una volta in panchina. Il 6 settembre 2022, dopo un avvio di campionato in cui ha raccolto tre pareggi e due sconfitte, viene esonerato con la squadra rossoblù in quel momento dodicesima dopo cinque partite disputate. Il ricordo di Sinisa rimarrà per sempre indelebile nel cuore di tutti gli sportivi. Il Torino sui propri canali social ha ricordato l'ex allenatore granata: "Tre anni fa ci lasciava Sinisa Mihajlovic. Sempre con noi Mister"