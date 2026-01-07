20.33 - Nel prepartita hanno rilasciato delle dichiarazioni Ismajli e il collaboratore dell'area tecnica Moretti nel Torino
PREPARTITA
Torino-Udinese, ultime dai campi: chiuso il riscaldamento
Le ultime sulla sfida tra granata e friulani
20.27 - Finito il riscaldamento
19.56 -Sono entrati in campo i portieri
19.44 - Baroni scioglie i dubbi, non mancano le sorprese: Casadei e Njie titolari
19.34 - Finita la ricognizione del campo
19.12 - Arrivato il pullman del Torino. Subito dopo anche Cairo
19.02 - Arrivato il pullman degli ospiti
19.01 - Nei granata Njie e Casadei corrono per una maglia dal primo minuto
19.00 - Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Torino-udinese, match valido per la diciannovesima gara della Serie A 25/26. Scontro importante da una parte che dall'altra: i granta per dare seguito all'ottimo risultato di Verona, i friulani per cercare l'allungo su zone di classifica non belle.
