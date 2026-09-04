Si chiude ufficialmente l'avventura di Alberto Paleari con la maglia del Torino. Dopo due anni con la squadra granata il portiere lascia Torino per sposare la causa dell'AEK Larnaca. Nella prima stagione in granata Paleari ha trovato l'esordio assoluto in Serie A. L'anno scorso invece è diventato il portiere titolare della squadra, prima con Baroni e poi anche con D'Aversa. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata.

Il comunicato ufficiale

PINZOLO, ITALY - JULY 21: Alberto Paleari of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 21, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'AEK Larnaca, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari. Tutto il Torino ringrazia Alberto per l’importante contributo offerto in questi anni vissuti insieme e lo saluta augurandogli il meglio per questa sua nuova esperienza professionale".