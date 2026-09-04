Alla scoperta del neo centrocampista granata: dal legame con lo Sporting alle parole del attuale tecnico del Milan
La conferenza stampa di Abate pre Fiorentina-Torino (VIDEO)
Per capire davvero chi sia Daniel Bragança, forse bisogna partire da molto prima del suo arrivo al Torino. Dal bambino che a otto anni entrava nello Sporting e che, quasi vent'anni dopo, avrebbe lasciato Lisbona con oltre 150 presenze e tre campionati portoghesi vinti. In mezzo ci sono stati talenti condivisi con Rafael Leao, un'investitura importante da parte di Ruben Amorim e due gravissimi infortuni al ginocchio. Ecco tre curiosità che raccontano qualcosa in più del nuovo centrocampista granata.
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