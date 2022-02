Torino-Venezia 1-2, Bremer: “Si sanno le mie ambizioni ma ho dato forza al club”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine di questo match valido per il 25^ turno di Serie A

Al termine del match Torino-Venezia, valido per la 25^ giornata di Serie A, Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Questa è stata una brutta sconfitta perché non perdevamo in casa dalla partita con la Juventus. Abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo sbagliato tanti passaggi e abbiamo dato forza a loro".

Sul rapporto con Juric: "Lui fin dal primo giorno ha sempre parlato bene di me e io sono sempre stato sincero con lui. Ho firmato questo contratto per dar forza alla società, tutti sanno la mia voglia e la mia ambizione però oggi sto con la testa a Torino e ci sono 14 partite che devo affrontare alla grande".

Il giocatore ha quindi proseguito ai microfoni di Torino Channel: "All'inizio stavamo facendo bene, poi abbiamo mollato un po' e sbagliato dei passaggi. Dobbiamo guardare a noi e andare avanti. A che cosa è dovuto? I cambi tattici del Venezia ci hanno spiazzato. Noi pensavamo di pareggiare ma c'era fuorigioco di Pobega, non so se fosse attivo. Per me è la stagione della consacrazione, ma devo ancora migliorare ed è lunga. Dobbiamo andare avanti, io per primo. Nel derby dobbiamo andare cattivi, più di prima perché abbiamo perso due partite: sarà la partita della vita"