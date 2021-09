Toro, c’è abbondanza sulla trequarti: ora Juric può essere imprevedibile

La rosa extralarge del Torino consentirà ad Ivan Juric di poter effettuare molte combinazioni diverse sulla trequarti

Federico De Milano

L'ultimo scoppiettante giorno di calciomercato ha consegnato ad Ivan Juric una rosa completa e numericamente ampia in ogni reparto del campo. Uno dei reparti che meno piacevano al tecnico granata era quello dei trequartisti, ritenuto sprovvisto di giocatori capaci di intendere il ruolo come voleva lui. La dirigenza del Torino ha quindi cercato di soddisfare il suo allenatore prendendo alcuni nuovi elementi che agiscono alle spalle della prima punta.

ADATTABILITÀ - Il pacchetto dei trequartisti del Torino adesso è molto numeroso se si conta che giocheranno solamente in due per volta nel 3-4-2-1 di Juric. Ad oggi l'unico sicuro del posto da titolare sembra essere Marko Pjaca anche se i recenti acquisti potrebbero stravolgere le carte in tavola. Nelle ultime ore di mercato, infatti, sono arrivati in granata due nuovi giocatori come Josip Brekalo e Dennis Praet che sanno giocare in questa posizione alle spalle della punta, oltre a Tommaso Pobega che avendo grande corsa e fisicità potrebbe anche interpretare, pur in maniera differente, questo ruolo. Nelle prime due giornate di campionato, invece abbiamo visto anche Karol Linetty giocare da trequartista anche se probabilmente non sarà una delle prime scelte dell'allenatore. Infine in questo elenco figura pure Simone Verdi che, nonostante il gol segnato nell'ultima partita contro la Fiorentina, rischia di trovare decisamente meno spazio quest'anno. Il reparto è affollato e anche se non tutti sono specialisti del ruolo c'è grande adattabilità tra questi giocatori; per Juric non sarà facile prendere decisioni quando dovrà scegliere chi mandare in campo.

COMBINAZIONI - Il fatto che la lista sia lunga, fa sì che Juric possa avere diverse scelte che, combinate in maniere differenti, possano essere imprevedibili sul campo. Brekalo è un giocatore che non dovrebbe avere problemi a giocare sia a destra che a sinistra dato che in carriera ha ricoperto entrambi i ruoli, pur preferendo partire dal lato mancino essendo destro di piede. Pjaca invece ha finora sempre giocato sulla sinistra da quando è al Toro. Se loro due dovessero essere la coppia titolare, viene naturale pensare che l'ex Wolfsburg parta dalla destra mentre l'ex Genoa agisca sul lato opposto andando a formare una coppia tutta croata. Anche Praet non dovrebbe avere problemi a giocare su entrambi i lati del campo fermo restando che, come nel caso di Brekalo, essendo di piede destro preferisce accentrarsi partendo da sinistra. Per quanto riguarda Verdi la sua principale caratteristica è quella di essere ambidestro, motivo per il quale giocherà dove ci sarà più bisogno nel momento in cui verrà chiamato in causa. E poi non vanno trascurate ulteriori ipotesi rappresentate da Baselli e dal giovane Warming. Certamente questa grande concorrenza che si è venuta a creare sulla trequarti dovrebbe aiutare Juric ad avere dei giocatori sempre attenti e desiderosi di non perdere il posto.

TEST - In questa fase di sosta del campionato per le Nazionali, Juric ha già iniziato ad effettuare i primi test per verificare le soluzioni migliori in questo reparto. I due croati Brekalo e Pjaca non sono stati convocati e quindi hanno potuto iniziare fin da subito a prepararsi come richiesto dal proprio allenatore. Potrebbero essere loro due a scendere in campo dal primo minuto nella sfida di domenica contro la Salernitana, una gara che sarà molto importante per tutto l'ambiente Toro in seguito alle due sconfitte rimediate in altrettante giornate.