Toro, Buongiorno sui social: “Indossare questa fascia è un orgoglio”

Un sogno fin da bambino di indossare la maglia del Torino, che per Alessandro Buongiorno si è trasformato in realtà: dal sognare di indossare del Toro, ad arrivare in prima squadra dopo un percorso in tutto il settore giovanile granata. Così Alessandro Buongiorno corona il suo sogno: la fascia da capitano al braccio, segno di crescita professionale e di grande determinazione nell’arrivare fino a dov’è adesso, con la consapevolezza di poter sempre migliorare ancora di più. “Con questa maglia ci sono cresciuto. Con questi colori ho provato delle emozioni uniche. Da torinese, da bambino che sognava di diventare calciatore, indossare questa fascia è motivo di grande orgoglio. Dire grazie non basta, serve ripagare sul campo, con sudore e impegno”, queste le parole su Instagram del classe 1999, a descrivere un’immagine che riporta tutta la sua carriera in granata.