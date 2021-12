Toro, Cairo preannuncia il prolungamento di Bremer: “Presto rinnoveremo”

Il presidente annuncia l'imminente prolungamento, ma sul futuro avvisa: "Un domani sarà libero di coltivare le proprie ambizioni"

IL FUTURO - Il rinnovo del contratto permetterà al Toro sia di trattenere il giocatore sia eventualmente di cederlo senza imbattersi in una svalutazione dovuta all'imminente scadenza. Che il prolungamento non significhi permanenza certa lo sa benissimo anche il presidente Cairo: "Un domani sarà libero di coltivare le proprie ambizioni scegliendo, magari, un'avventura in una squadra che gioca la Champions...". Ecco allora che non ci sarebbe da sorprendersi se, memore della lezione imparata con Belotti, il presidente dovesse dare il via libera per la partenza in estate del difensore brasiliano, uno che in questi mesi sta dimostrando di essere pronto per una big italiana o europea. Se il Torino riuscisse a chiudere per il suo rinnovo, potrebbe richiedere una cifra importante che possa fruttare una plusvalenza importante in grado di sistemare i bilanci del club, in difficoltà - come quelli di molte società - a causa della pandemia. Per capire il futuro di Bremer ci sarà però tempo in estate, intanto il brasiliano è impegnato nel campionato attuale alla corte di Ivan Juric.