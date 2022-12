Toro, Cairo ribadisce la fiducia in Vagnati: “Abile a scovare talenti nel mondo”

L'era Vagnati a Torino è stata caratterizzata da alti e bassi, acquisti azzeccati ed altri che invece non hanno portato i risultati sperati. All'ex Spal vanno riconosciute le grosse difficoltà dell'essere stato chiamato in corsa in una squadra che - nella primavera del 2020 - era in caduta libera e si è salvata solamente a tre giornate dalla fine del campionato. La prima vera stagione targata Vagnati è stata però altrettanto fallimentare: la scelta di puntare su Giampaolo ed i movimenti sul mercato non hanno pagato e il Toro si è nuovamente salvato a fine stagione grazie ad una grande rimonta agli ordini di Nicola. La situazione è radicalmente cambiata nell'estate del 2021, con l'avvento di Juric in panchina e la squadra nuovamente a lottare nella parte sinistra della classifica.

Da Ricci a Schuurs: i giovani acquistati da Vagnati

L'aspetto sottolineato dal presidente Cairo è l'abilità di Vagnati nello scovare giovani talenti da lanciare. Il riferimento del patron granata è a giocatori come Schuurs, prelevato in estate a fronte di un investimento da 9 milioni più bonus ma capace di non far sentire la mancanza di Bremer. Ha incontrato qualche difficoltà di troppo in questo avvio di stagione Vojvoda, ma anche il laterale kosovaro si può iscrivere alla lista degli acquisti azzeccati. Segnali incoraggianti da Zima, mentre non ha bisogno di presentazioni Ricci: non era affatto uno sconosciuto, ma è stato portato in granata con un'operazione ottima per tempistiche e rapporto qualità-prezzo. Nei prossimi mesi i riflettori saranno puntati su Ilkhan, prelevato appena diciottenne per 4,5 milioni di euro: di lui si dice un gran bene, ora spetterà al campo confermare o smentire le alte aspettative attorno al giovanissimo turco.