Toro, domenica arriva la Salernitana: prosegue la striscia di gare alla portata

In questo momento della stagione, il calendario è benevolo per i granata che affrontano solo squadre sotto di loro in classifica

Federico De Milano Redattore

Dopo il soddisfacente successo di venerdì sera a Cagliari, il Torino ora deve proiettarsi al prossimo impegno di campionato che sarà domenica 4 febbraio alle 12:30 in casa contro la Salernitana. Ricardo Rodriguez e compagni tornano quindi a giocare tra le mura amiche dopo quasi un mese perché l'ultima volta risale al 7 gennaio nella straripante vittoria per 3-0 contro il Napoli (e in seguito c'è stato il rinvio del match contro la Lazio). Questa sfida contro la squadra di Filippo Inzaghi sarà un'importante occasione per il Toro per cercare di trovare continuità sfruttando un calendario favorevole in questa fase.

Salernitana appuntamento a metà di un periodo senza sfida contro le big — Il rinvio della partita contro la Lazio, a causa dell'impegno in Arabia Saudita dei biancocelesti per la Supercoppa, ha consentito al Toro di godere di una serie di avversarie che si trovavano tutte sotto in classifica. Dopo la vittoria sul Napoli sono infatti arrivati i match contro Genoa e Cagliari (con 4 punti conquistati) e ora ci saranno Salernitana, Sassuolo e Lecce. Si tratta di cinque squadre che occupano la parte destra della classifica di Serie A e che dunque, almeno sulla carta, possono permettere ai ragazzi allenati da Ivan Juric di riuscire a fare un maggior numero di punti. In seguito ci saranno sfide più toste come il recupero con la Lazio e poi Roma, Fiorentina e Napoli. Per tale ragione il Torino deve farsi trovare pronto domenica contro la Salernitana per sfruttare al meglio questo appuntamento che si trova a metà di una serie di partite alla portata.

La Salernitana è ultima in classifica ma non va sottovalutata: il Toro vuol proseguire il momento positivo — Rodriguez e compagni se riusciranno a massimizzare il numero di punti ottenuti in questo momento della stagione potranno caricare le ambizioni per gli ultimi mesi di stagione. Per farlo però dovrà innanzitutto riuscire a sconfiggere la Salernitana che al momento occupa l'ultimo posto in classifica con 12 punti raccolti in 21 partite (in attesa del posticipo contro la Roma in programma questa sera). La squadra di Filippo Inzaghi non va comunque sottovalutata perché nell'ultimo periodo sebbene non abbia raccolto punti è riuscita a mettere in grande difficoltà due big del nostro campionato come Juventus e Napoli. Contro entrambe queste compagini, la Salernitana si è infatti arresa solamente nei minuti di recupero dopo al 90°. Juric dovrà quindi stare molto attento alla formazione campana se vorrà portare avanti la striscia aperta di tre risultati utili consecutivi che sta conducendo in questo 2024 e dare ancora credito al sogno Europa.

