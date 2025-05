Torino, chi si gioca qualcosa? Femminile, Under 18 e Under 17 da seguire

Torino Femminile al via nella fase finale della Coppa Italia Eccellenza, Under 18 e Under 17 sono nella poule scudetto

Irene Nicola Redattore 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 12:01)

Toro già in vacanza perché privo di obiettivi? No, o meglio non se si allarga lo sguardo oltre la prima squadra maschile. Settore giovanile e area Femminile hanno ancora frecce al proprio arco e si preparano a un finale di stagione in cui dire la propria. C'è chi lotta per lo scudetto, c'è chi è arrivato alla fase nazionale di Coppa Italia... Insomma, ce n'è per tutti. Scopriamo meglio gli impegni delle formazioni granata.

Torino Femminile, non c'è due senza tre? Si apre la fase nazionale della Coppa Italia Regionale — Finora, il Torino Femminile ha trionfato in qualunque competizione abbia disputato. Così è stato per la Coppa Italia Eccellenza, vinta contro l'Alessandria e diventata il primo storico trofeo delle granata da quando è stata istituita la prima squadra. Così è stato anche per il campionato regionale di Eccellenza Femminile, dominato e poi conquistato dopo i playoff con conseguente e ancor più storica promozione in Serie C. Ora c'è una terza competizione in cui la squadra di Serami vuole provare a essere protagonista: la fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza. Il Toro è stato inserito all'interno di un triangolare con le toscane della Casolese e le liguri del Genova. Le granata affronteranno le due avversarie in gare di sola andata. Si inizia subito, nel pomeriggio: alle ore 15.30 c'è Torino-Casolese, domenica la trasferta per sfidare il Genova. Un solo obiettivo: vincere il triangolare e qualificarsi così ai quarti di finale, in programma in gara unica il 1 giugno. In caso di successo nel girone a tre, il Toro affronterebbe una tra Arzilla e Reggiana. Ricordiamo anche che l'Under 19 è impegnata nella Coppa post campionato.

Under 18, attesa per la semifinale scudetto del 10 giugno — Sogna in grande anche l'Under 18, arrivata dopo una lunga regular season alle fasi finali. Il Torino, allenato prima da Fioratti fino a metà marzo e poi da Vegliato, ha chiuso il girone al secondo posto, sapendo di aver perso per colpe proprie il primo ma sapendo anche che ai fini della lotta scudetto cambia poco. Le prime due piazze valevano infatti lo stesso premio: biglietto d'accesso diretto alle semifinali scudetto del 10 giugno. Il Toro quindi riposerà questa settimana in attesa dell'esito dei playoff che decreteranno l'avversaria nel penultimo atto della stagione. Le opzioni sono due: Cesena, terza classificata della regular season, oppure Lazio, sesta. Il verdetto arriverà nel weekend, nel mentre la squadra di Vegliato si ferma e ricarica le energie in attesa di preparare il rientro in campo. La semifinale si giocherà in campo neutro in gara unica: in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; qualora persistesse la parità, si qualificherebbe automaticamente la squadra meglio classificata e dunque il Toro senza calciare rigori. Per i granata si avvicina il momento di dare tutto per provare a scrivere la storia.

Under 17, la corsa inizia dai quarti scudetto contro l'Inter — L'Under 18 non è l'ultima giovanile ancora in corsa. A ottenere un posto nella poule scudetto sono arrivate anche Under 16, eliminata però agli ottavi, e Under 17, ancora in attesa di disputare la propria fase finale. I torelli di Rebuffi, secondi nel girone A con un percorso di notevole crescita ed estrema costanza, hanno meritato il pass d'accesso diretto ai quarti scudetto e sono quindi rimasti ai box nel corso dei playoff. Ora per i granata si avvicina il rientro in campo, in programma a giugno. Il Torino ha pescato l'Inter, concorrente sicuramente difficile e vincitrice del girone B. La sfida è di tutto livello e permetterà di alzare l'asticella del confronto. I quarti scudetto si giocano in gara d'andata e ritorno, si parte in casa e quindi a Torino considerando che la squadra di Rebuffi, pur seconda, è peggio qualificata rispetto ai nerazzurri. Il ritorno si giocherà invece a Milano. Passa chi nelle due gare ottiene il maggior numero di punti, in caso di parità vale la differenza reti o se coincidente passa la squadra con miglior piazzamento (senza supplementari e rigori). Si giocherà domenica 1 giugno oppure l'8 giugno: i quarti scudetto possono essere rimandati di una settimana qualora almeno un giocatore in rosa risulti impegnato nelle semifinali degli Europei U17. Tra i granata al momento in gioco Luongo con l'Italia, assist al debutto per lui, Sheji e Cekrezi.