Toro, i top 5 assist del 2021: dalle imbucate di Belotti alla qualità di Ansaldi

E' iniziato il 2022 ma siamo ancora in tempo per dare uno sguardo a ciò che è accaduto nel 2021. Dopo aver elencato quelli che a nostro parere sono stati i cinque gol più belli del 2021 granata,vi proponiamo allora una carrellata con i cinque assist più belli del Toro nell'anno che si è appena chiuso, prendendo quindi in considerazione il periodo da gennaio a dicembre e non solo il girone d'andata della stagione in corso. Fateci sapere nei commenti se siete d'accordo coi nostri giudizi o se altri assist avrebbero meritato di essere inclusi.