Torino, i top 5 gol del 2021: dal destro a giro di Pjaca alla stoccata di Brekalo

Termina il 2021 ed è il momento dei bilanci, si guarda avanti a quello che sarà non senza prima aver fatto il punto su quello che è stato. Vi proponiamo allora la classifica dei gol più belli segnati dal Torino nel 2021 (inteso come anno solare, prendendo in considerazione il periodo gennaio/dicembre e non solo la stagione attuale). Il metro di giudizio riguarda strettamente il gesto finale del singolo giocatore e non l'azione che lo ha preceduto. Fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con la nostra classifica: partiamo dal quinto più bello e terminiamo col primo.