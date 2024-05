Toro, il punto dall’infermeria: problema alla caviglia per Rodriguez

Domani - domenica 26 maggio - alle ore 18 il Torino scenderà in campo al Gewiss Stadium nel match valido per l'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta. In vista della partita con i neroazzurri, facciamo il punto dall'infermeria in casa Torino.

Problema alla caviglia per Rodriguez

Non partirà titolare Ricardo Rodriguez. Come dichiarato da Ivan Juric in conferenza, il capitano granata ha rimediato un problema alla caviglia e non partirà titolare contro la Dea: "Mancherà Rodriguez, magari lo porto in panchina in caso di emergenza, ha male ad una caviglia e non potrà giocare dall’inizio sicuramente. Poi vedremo se ci sarà bisogno di buttarlo dentro". Sarà invece tra i convocati Koffi Djidji: il difensore granata ha rimediato una lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro ma ha recuperato e già nella scorsa gara contro il Milan Juric lo aveva portato in panchina. Salvo sorprese è terminata la stagione di Gvidas Gineitis, vittima di una distrazione al legamento crociato posteriore. Sicuramente out infine Nikola Vlasic (lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra) e il lungodegente Perr Schuurs, alle prese con il lungo recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.