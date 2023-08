Toro, jolly Bellanova: “Io a sinistra? Si può fare. Ma per cross e dribbling…”

In amichevole contro il Modena si è subito preso una maglia da titolare sulla corsia di destra, trovando anche il primo gol in maglia granata. Raoul Bellanova ha messo il turbo in ritiro, prendendosi i gradi da titolare sulla fascia e provando anche a cimentarsi sul versante mancino. "Giocare a sinistra? Mi era già capitato in passato, sia al Cagliari che all'Inter" ha spiegato ieri il classe 2000 nel corso della conferenza stampa di presentazione .

Bellanova: "Per dribbling e cross rendo meglio a destra"

Per la fascia sinistra Juric aspetta un "giovane Ansaldi", ha messo in stand-by la pista Doig e al momento ha il solo Vojvoda come esterno di ruolo. E così, a Pinzolo, il tecnico ha provato anche Bellanova sulla corsia mancina. Un ruolo che l'ex Inter può tranquillamente ricoprire, ma che a piede invertito rischia di limitarlo nei suoi punti di forza. "Diciamo che prediligo giocare a destra perché si prestano meglio le mie qualità come dribbling e cross" ha spiegato molto chiaramente Bellanova. Ma la possibilità di trovare spazio anche a sinistra non è definitivamente accantonata, anzi: "Anche quella fascia non mi dispiace. Se c'è bisogno, a parte il portiere, mi adatto a giocare in tutti i ruoli".