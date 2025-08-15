Toro, le ultime dall’infermiera: col Modena assenti Ismajli e Njie, torna Masina

Le ultime novità su assenti e infortunati in vista del Modena

Sicuro assente Njie, fermato da un infortunio all’ileopsoas che lo terrà ai box. Certa la defezione di Ismajli, alle prese con un problema alla coscia rimediato nell’allenamento di ieri. Restano invece in dubbio Ciammaglichella e Sanabria, entrambi esclusi dall’amichevole contro il Valencia e la cui presenza sarà valutata soltanto a ridosso della gara.