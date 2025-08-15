Il Torino si avvicina al primo impegno ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Modena, con alcune situazioni da monitorare in infermeria.
News
Toro, le ultime dall’infermiera: col Modena assenti Ismajli e Njie, torna Masina
Torino, gli assenti con il Modena—
Sicuro assente Njie, fermato da un infortunio all’ileopsoas che lo terrà ai box. Certa la defezione di Ismajli, alle prese con un problema alla coscia rimediato nell’allenamento di ieri. Restano invece in dubbio Ciammaglichella e Sanabria, entrambi esclusi dall’amichevole contro il Valencia e la cui presenza sarà valutata soltanto a ridosso della gara.
Sul fronte opposto, Adam Masina torna finalmente tra i disponibili, pronto a offrire a Marco Baroni un’alternativa in più nel pacchetto arretrato dopo il periodo di stop.
Buone notizie anche per quanto riguarda il resto del gruppo: tutti i nuovi acquisti dovrebbero essere a disposizione e, salvo sorprese, ci sarà anche Duván Zapata, in costante recupero potrebbe accumulare minuti sulle gambe dopo che è tornato in campo a Valencia per un breve spezzone finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA