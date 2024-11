Toro, Njie recuperato per il Monza: può portare vivacità in un attacco spuntato

Prima buona notizia dall'infermeria granata. Eybi Njie ci sarà domenica per Torino-Monza. Il classe 2005 si è lasciato alle spalle gli acciacchi fisici che lo hanno costretto a rinunciare alla convocazione in nazionale. Per l'attaccante era arrivata la chiamata della Svezia Under 21, ma un piccolo problema muscolare lo ha trattenuto a Torino. Una situazione che non ha destato particolare preoccupazione e infatti Njie ha già ripreso a lavorare regolarmente con i compagni. A frenarlo era solo un piccolo affaticamento, già smaltito e lasciato alle spalle.

Regolarmente a disposizione: può avere le sue chances

Il giovane svedese sarà dunque regolarmente a disposizione per la delicata gara di domenica contro il Monza. Njie ha trovato sempre più spazio nelle ultime uscite e potrebbe trovarne ancor di più contro i brianzoli, considerando un Adams non ancora al meglio e un Karamoh ormai scivolato in fondo alle gerarchie. Nel derby la scelta è ricaduta sull'avanzamento di Vlasic a supporto della punta, ma i granata si sono rivelati ancor più inoffensivi del solito. L'ultimo successo del Toro porta proprio la firma di Njie, a segno nell'1-0 contro il Como. Ora l'ex Primavera potrà trovare ancor più spazio, per garantire più imprevedibilità ad un attacco che, nelle ultime uscite, non ha mai dato l'impressione di rendersi pericolosi. E alcuni dei pochi spunti sono arrivati proprio da Njie. Intanto, ci sono altri giocatori da recuperare in vista del Monza: su tutti Adams, Ricci e Ilic. Per loro si capirà qualcosa in più a stretto giro di posta.