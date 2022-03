Per l’arbitro Massimi nessuno stop: dirigerà Salernitana-Sassuolo

Il fischietto di Termoli, che nello scorso turno non ha concesso un rigore abbastanza solare ai granata, torna subito in campo in Serie A

Dopo la direzione tutt'altro che impeccabile di Bologna-Torino, Luca Massimi è stato designato ad arbitrare la sfida del prossimo turno di Serie A tra Salernitana e Sassuolo, in programma sabato 12 marzo alle 15 all'Arechi di Salerno. Nessuna sospensione, dunque, per il fischietto di Termoli, che nella sfida tra i rossoblù e i granata si era reso protagonista di alcune decisioni discutibili. Oltre ad una non convincente gestione dei cartellini, l'episodio che più ha fatto infuriare l'ambiente granata è il calcio di rigore in favore del Toro non concesso nel primo tempo: al 27' il portiere Skorupski batte un calcio di rinvio e serve Medel, che prende in mano il pallone per occuparsi lui stesso del rinvio; tutto regolare per Massimi, con il Var che ha le sue responsabilità per non aver richiamato l'attenzione del direttore di gara ravvisando l'irregolarità. A fine partita anche il tecnico rossoblù Mihajlovic aveva ammesso che nell'occasione si sarebbe potuto fischiare il penalty, che sarebbe stato il primo concesso ai granata dall'inizio della stagione.