Ilkhan inizia a trovare spazio alla Samp: primi segnali positivi, il Toro osserva

Metà stagione con il Torino, e metà - ancora in corso - con la maglia della Sampdoria: Emirhan Ilkhan ha vissuto due realtà differenti in uno stesso campionato, ma il risultato è sempre lo stesso, con qualche margine di miglioramento nella seconda parte. Per il turco ex Besiktas, la società granata aveva optato per il prestito - secco - in blucerchiato in modo che il giocatore potesse trovare più spazio in campo, e in modo da poter crescere a livello professionale e tecnico. In cambio, Ivan Juric aveva ottenuto l'arrivo in squadra di Ronaldo Vieira, in prestito con diritto di riscatto. Ecco che, per Emirhan Ilkhan la strada si fa più complicata: con la maglia blucerchiata, il centrocampista ha raggiunto soltanto due presenze, ottenendo delle buone prestazioni che fanno ben sperare per il futuro ed, eventualmente, per questo finale di stagione. Nel frattempo, però, una volta rientrato in casa Toro dovrà dimostrare di essere cresciuto, e di meritare un posto in granata, cercando così anche di far cambiare idea al tecnico croato, che più volte - nonostante la buona partenza ad inizio campionato - ha rimarcato il suo bisogno di crescita per ingranare il metodo di gioco.