Toro, rimpianto Lucca: scartato nel 2020, ora brilla in B ed è in Under 21

Sei mesi da fuoriquota in Primavera, poi la cessione a Palermo e l'esplosione: ora il centravanti brilla con la maglia del Pisa

Alberto Giulini

Con il passare delle settimane in casa Toro aumentano i rimpianti per Lorenzo Lucca, ex centravanti granata fresco di esordio con l'Under 21 in questa finestra di impegni internazionali. Torinese classe 2000, Lucca è ora un giocatore del Pisa con il quale ha già messo a segno una doppietta nel campionato di Serie B.

ADDIO AL TORO - Il giocatore - come detto - rappresenta sempre più un rimpianto per il Toro, che ne ha detenuto il cartellino ma ha deciso di non puntarci. Aggregato alla squadra di Mazzarri nell'estate del 2019, Lucca prese parte al ritiro della prima squadra e venne successivamente parcheggiato in Primavera come fuoriquota. Agli ordini di Marco Sesia, in una formazione che andò incontro a non poche difficoltà, il centravanti non riuscì però a mettersi particolarmente in mostra: fino a gennaio collezionò appena due gol in otto presenze. Un rendimento che non convinse i granata a puntare su di lui, anzi. Il club decise di liberare il giocatore già nella sessione di mercato invernale: a tesserare Lucca fu quindi il Palermo, all'epoca ancora in Serie D dopo il fallimento.

LA CONSACRAZIONE - Con il club siciliano, complice lo stop dei campionati per il Covid, il centravanti riuscì a collezionare solamente un gol in appena tre presenze. Ma i rosanero decisero comunque di confermarlo anche per la stagione successiva in Serie C. Nonostante una campionato tra alti e bassi a livello di squadra, Lucca lo scorso campionato è riuscito a mettersi in grandissima evidenza con 13 reti in 27 presenze, attirando le attenzioni di diverse squadre di Serie A e Serie B. A spuntarla è stato quindi il Pisa, club che in estate si è assicurato l'attaccante torinese per una cifra vicina ai 2 milioni di euro.

IN NAZIONALE - L'avventura con la maglia dei toscani è iniziata nel migliore dei modi: grazie ad una doppietta contro l'Alessandria, Lucca è a quota due gol in altrettante partite. Ma a impreziosire il momento d'oro dell'attaccante è soprattutto la prima convocazione nell'Under 21 italiana, selezione con la quale il centravanti ha anche trovato l'esordio in settimana. Un ulteriore rimpianto per il Toro, che oltre a non avere giocatori con gli Azzurrini sta vedendo emergere sempre di più un giocatore scartato troppo presto. E la cessione del gennaio 2020, a posteriori, si sta rivelando sempre più una valutazione sbagliata a livello di settore giovanile.