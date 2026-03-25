Toro, si rialza la media punti per restare in Serie A: ecco la tabella salvezza

Ecco cosa serve ancora al Torino per cercare di raggiungere il prima possibile una salvezza aritmetica in questa Serie A

Federico De Milano Caporedattore 25 marzo - 06:20

I sei punti che Roberto D'Aversa ha saputo raccogliere in quattro partite, da quando siede sulla panchina del Torino, hanno permesso alla squadra di rialzarsi dopo un momento molto negativo e preoccupante il mese scorso. Adesso i granata si trovano a quota 33 lunghezze conquistate in 30 turni di Serie A e servono ancora alcuni risultati positivi per scongiurare totalmente l'ipotesi retrocessione. Il calendario del Toro presenta ancora diverse sfide, sulla carta, alla portata e per questo motivo un obiettivo per le ultime otto giornate di campionato potrebbe essere quello di battere il bottino dei punti conquistati la passata stagione.

I calendari di Cremonese e Lecce: è lotta per la salvezza — Per Verona e Pisa, le chance per credere in una rimonta sembrano al momento complicate. Le due squadre su cui il Torino e gli altri club ancora in cerca della salvezza devono fare i conti, ad oggi sono la Cremonese e il Lecce. La formazione di Giampaolo e quella di Di Francesco sono infatti al terzultimo posto della classifica con 27 lunghezze. I grigiorossi non si trovano davanti a loro una serie di impegni semplici in questo finale di stagione: Bologna (casa), Cagliari (trasferta), Torino (casa), Napoli (trasferta), Lazio (casa), Pisa (casa), Udinese (trasferta) e Como (casa). Anche l'undici salentino ha un calendario che lo mette di fronte ancora a gare contro alcune big: Atalanta (casa), Bologna (trasferta), Fiorentina (casa), Verona (trasferta), Pisa (trasferta), Juventus (casa), Sassuolo (trasferta) e Genoa (casa).

Il Toro si gioca tutto dopo la sosta delle nazionali — Come detto, con 33 punti il Toro ha raggiunto fin qui una buona posizione e non sta correndo grossi rischi. Tuttavia, per la squadra di D'Aversa sarà fondamentale non fallire le prossime tre partite di Serie A. Dopo la sosta nazionali, i granata affronteranno Pisa, Verona e Cremonese e diventa quindi necessario ottenere circa 7 punti per raggiungere il prima possibile quota 40 e per fermare definitivamente anche queste dirette concorrenti alla ricerca di una salvezza molto combattuta. In seguito il calendario del Torino si fa più complicato perché ci saranno ancora le gare casalinghe contro due big come Inter e Juventus ma in mezzo anche due trasferte ostiche come Udine e Cagliari, oltre al match interno col Sassuolo. La proiezione attuale vede una quota salvezza sui 35-36 punti, quindi al Toro basterebbe anche solo una vittoria da qui a maggio ma, come insegna il recente successo della Cremonese a Parma, sarà necessario raggiungere la fatidica quota 40 in fretta per evitare sofferenze ai tifosi e calcoli fino all'ultima curva di questo campionato.

Torino, lotta salvezza: la tabella di TN — Pisa-Torino: 3 punti

Torino-Verona: 3 punti

Cremonese-Torino: 1 punto

Torino-Inter: 0 punti

Udinese-Torino: 1 punto

Torino-Sassuolo: 1 punto

Cagliari-Torino: 1 punto

Torino-Juventus: 0 punti