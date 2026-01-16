Toro, le ultime dall’infermeria: Roma a rischio per Simeone, Pedersen in gruppo

L’attaccante fermato da un trauma contusivo alla gamba sinistra: è a rischio per domenica

Matteo Curreri 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 06:22)

La vittoria dell’Olimpico ha sicuramente riacceso nuove speranze attorno al Toro. Una prestazione che ha ridato linfa a una stagione che, dopo il ko con l’Atalanta, sembrava essere la riproposizione di qualcosa di già visto per troppi anni. Dal gol di Ilkhan devono però arrivare conferme già dalla gara interna contro i giallorossi: un vero termometro dopo i sorrisi di martedì. Ma il successo capitolino si è portato con sé delle scorie sul piano fisico. Già durante l’incontro c’era apprensione per le condizioni di Ardian Ismajli: un profilo già soggetto a numerosi infortuni in carriera e che, nel secondo tempo, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo due contrasti irruenti nella stessa zona della pianta del piede, già precedentemente colpita. L’albanese, ieri, si è allenato a parte.

Non arrivano per ora buone notizie per quanto riguarda un altro giocatore, rientrato non al meglio alla ripresa dei lavori al Filadelfia. Si tratta di Giovanni Simeone, che non ha preso parte all’allenamento a causa di un trauma contusivo alla gamba sinistra rimediato contro la Roma e che, in vista della gara di campionato, sempre contro i capitolini, è attualmente in dubbio. Simeone rischia dunque un altro stop, dopo la lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra patita durante la sosta per le nazionali di novembre, che gli ha fatto saltare le gare con Como e Lecce. Ora Baroni rischia ancora di dover ricorrere ai ripari.

Toro, Pedersen verso il recupero — In vista del prossimo match, Baroni potrebbe però recuperare un titolare. Marcus Pedersen non ha ancora fatto il suo esordio nel 2026: è assente infatti dall’ultima gara dell’anno solare scorso contro il Cagliari, quando ha rimediato una contusione al ginocchio. Le sue condizioni erano in miglioramento da giorni e ieri è tornato ad allenarsi con i compagni. Le sensazioni sono positive e probabilmente sarà della partita. Restando in tema esterni, problemi anche per Alì Dembélé, schierato a Roma nei minuti conclusivi. Il francese fa i conti con un sovraccarico al polpaccio sinistro. Infine, a completare il quadro dell’infermeria, i lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs.