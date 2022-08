ToroPreview, verso Monza-Torino: “Quali prospettive per i granata?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Beatrice Andreello, Luca Bonello e Cecilia Mercatore.

Si apre la nuova stagione: quali pensate siano le prospettive per i granata?

Andreello - Sicuramente ciò che tutti sperano è che ci siano dei risultati ancora sul calciomercato: qualche giocatore è arrivato ma senza ombra di dubbio ne mancano ancora, soprattutto in difesa dove contro il Monza arriviamo con i giocatori contati. L’anno scorso ci siamo salvati senza pressioni, e abbiamo raggiunto il decimo posto; quest’anno penso che Ivan Juric punti a fare qualcosa di meglio, come tutto il resto dei tifosi.

Bonello - Dipende tutto da questo finale di calciomercato. Gli innesti di Vlasic e Miranchuk fanno ben sperare in vista della stagione che parte oggi, ma se a questi due non si aggiungono almeno due difensori centrali di livello e uno/due centrocampisti importanti, allora i granata non potranno ambire a più della salvezza.

Mercatore - Juric in conferenza stampa ha detto di non avere obiettivi al momento. Io invece credo che un obiettivo debba pur sempre esserci: lavorando con la squadra giorno per giorno un'idea del potenziale o dei limiti te la fai, nel bene o nel male. Comunque sia, qualora dovessero arrivare gli innesti che mancano, il Torino potrebbe provare a puntare a qualcosa di più di un decimo posto.

Uomini contati in difesa: su quale terzetto puntereste nei panni di Juric?

Andreello - Avendo i giocatori contati, e considerando i giocatori che Ivan Juric ha escluso dalla stagione non penso ci siano molte alternative: Zima e Buongiorno sono infortunati, Izzo non rientra nei piani del tecnico, dunque rimangono a disposizione Djidji e Rodriguez. 2 difensori su 3: il che porta a dover per forza puntare su qualche giovane, e Adopo è il giocatore su cui Juric in settimana ha lavorato per ricoprire il ruolo da difensore.

Bonello - Considerate le assenze forzate di Zima e Buongiorno, e che Izzo è ormai fuori rosa, è inevitabile per me puntare sul tridente Djidji-Adopo-Rodriguez. Altre soluzioni sinceramente non ne vedo.

Mercatore - Djidji e Rodriguez sono gli unici due difensori a disposizione di Ivan Juric per la partita contro il Monza e non bastano di certo per formare il tridente difensivo granata. Il terzo interprete di ruolo sarebbe Izzo (data l'assenza di Zima e Buongiorno), ma essendo ormai da tempo ai margini del progetto del tecnico croato, non è da ritenersi pronto sotto un aspetto tattico, di gioco. Dunque non resta che puntare su Adopo, non difensore di ruolo, ma adattabile come centrale di difesa, provato durante questa settimana più volte da Juric in allenamento.

Sulla strada dei granata c’è un Monza reduce da un mercato importante. Che partita vi aspettate?

Andreello - Dopo la promozione in Serie A sicuramente il livello d’entusiasmo del Monza sarà altissimo: la prima gara nella massima stagione di quest’anno, e per di più in casa insieme al calore di tutti i tifosi. Non sarà sicuramente una partita facile, i biancorossi hanno fatto un buon mercato e arriveranno pronti a giocarsi la partita, puntando magari anche alla vittoria. È tutto da vedere, ma sicuramente sarà uno spettacolo.

Bonello - Sarà un Monza carico e voglioso di fare bene alla sua prima storica partita in Serie A. Galliani e Berlusconi stanno mettendo a disposizione di Stroppa una rosa pieni di rinforzi di alto livello e quindi sicuramente in questa stagione faranno bene. Sono però altrettanto convinto che con così tanti nuovi innesti serve tempo affinché si affinino i meccanismi della squadra. Oggi, sinceramente, non penso che il Monza sia una squadra coesa al 100% e per questo credo che il Toro farà la partita e avrà un maggior possesso palla. Sarà comunque una sfida molto combattuta, con un grande sostegno dei tifosi brianzoli: il Toro dovrà essere bravo a non farsi sopraffare dall'entusiasmo dei padroni di casa.

Mercatore - Non una passeggiata, questo poco ma sicuro. Non sarà una partita da sottovalutare. Il Monza arriverà all'U Power Stadium carico: giocherà la prima partita del campionato tra le mura amiche, pronto a scendere in campo in A dopo tanti anni e soprattutto dopo un mercato vissuto da protagonista. Il Torino dovrà essere bravo a mantenere la concentrazione per tutti e i 90 minuti, sfruttando le occasioni che si presenteranno.

Sulla trequarti sono arrivati innesti importanti. Su chi puntereste dal 1’?

Andreello - Radonjic sia nelle amichevoli che nella gara di Coppa Italia contro il Palermo ha dimostrato di valere un posto in campo da titolare, quindi la mia prima scelta cade su di lui. Al suo fianco, Vlasic e Miranchuk sono due ottimi compagni, probabilmente il trequartista dell’Atalanta è un po’ più pronto ad affrontare il gioco di Ivan Juric, considerando che in conferenza stampa lui stesso ha dichiarato che il club bergamasco adotti un gioco simile a quello dei granata. Vlasic magari a partita iniziata potrebbe trovare un po’ di spazio, d’altronde entrambi non hanno avuto molto tempo, ancora, a disposizione negli allenamenti con il tecnico.

Bonello - Dopo la grande prova con il Palermo, non si può non mettere dal 1' Radonjic a sinistra. Mentre a destra io avrei puntato ancora su Seck, che tutto sommato non mi è dispiaciuto in Coppa Italia, ma, siccome non è stato convocato, allora spazio a Miranchuk. Vlasic per me dovrebbe entrare invece a gara in corso.

Mercatore - Punterei subito su Miranchuk e Radonjic. Il primo nonostante sia arrivato da poco a Torino, ha però alle spalle la scuola di Gasperini, non tanto distante da quella di Juric. Dunque non dovrebbe essere un problema per lui dimostrarsi all'altezza della situazione. Insieme all'ex Atalanta schiererei dal 1' di gioco Radonjic. Il trequartista serbo ha dimostrato ottime qualità nella partita di Coppa Italia contro il Palermo, soprattutto per quanto riguarda l'iniziativa.