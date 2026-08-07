Non solo il presidente granata. Al Memorial Mamma e Papà Cairo non può mancare il patron del Torino, che tiene molto al Trofeo dedicato ai suoi genitori. Al suo fianco, però, come vedete nell'immagine in copertina, tanti componenti illustri della società: presente il direttore sportivo Gianluca Petrachi, il collaboratore dell'area tecnica Emiliano Moretti, il team manager ed ex calciatore Alessandro Gazzi e il direttore operativo Alberto Barile.

Immancabile, naturalmente, la presenza del responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani, che nel prepartita ha espresso l'importanza di questo Trofeo a Sportitalia. "E' un torneo che ho avuto la fortuna di poter vivere da dentro al Torino, mette in vetrina giocatori che poi possono fare carriere importanti. Poi c'è il presidente e c'è tutta la famiglia del Torino, cosa che chiaramente per motivi logistici non è sempre possibile. Per noi è anche un momento di aggregazione come club". A osservare la finale anche il tecnico del Torino prima squadra, Ignazio Abate, che vuole conoscere la squadra da cui avrà la possibilità di attingere nel corso della stagione. Tutti già presenti anche ieri, a dimostrazione dell'importanza dell'appuntamento.