L'albo d'oro del Memorial Mamma e Papà Cairo racconta una storia fatta di grandi prestazioni e storiche rivalità

Eugenio Gammarino
Torino FC v Cagliari Calcio - Serie A TIM

Cairo: "Questa dev'essere la mia stagione migliore" (VIDEO)

Ancora festa granata! Giunto alla sua quinta edizione, il Memorial Mamma e Papà Cairo si è ormai affermato come il banco di prova più importante per le ambizioni delle formazioni Primavera, diventando una tappa fissa del calendario prestagionale. Organizzato dal presidente del Torino Fc, Urbano Cairo, in omaggio alla memoria dei genitori Maria Giulia e Giuseppe Cairo, il quadrangolare riunisce ad agosto sul manto erboso dello stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria e dell'impianto "G.B. Sillano" di Quattordio quattro tra i vivai più floridi d'Italia. Per i giovani talenti delle squadre partecipanti si tratta del primo vero assaggio prima dell'inizio del campionato.

Primavera, Torino-Milan esultanza gruppo

L’albo d’oro del Memorial Mamma e Papà Cairo: ancora dominio Toro

L'albo d'oro della competizione racconta una storia fatta di grandi prestazioni e storiche rivalità. Dopo il sigillo bianconero nella prima edizione del 2013, iscrivendo per prima il proprio nome nell'albo d'oro della competizione, le vittorie si sono divise tra le formazioni lombarde: si sono alternate Inter (4), Milan (2) e Atalanta (1). Quindi è iniziato il dominio granata: dopo una serie lunga otto edizioni stregate per la formazione "di casa", il Toro ha inanellato un impressionante tris di successi consecutivi, trionfando nel 2023, poi ancora nel 2024 e nel 2025. Ed ecco la quarta vittoria consecutiva: trionfo ai rigori contro l'Inter in questo 7 agosto 2026.

L’albo d’oro del Memorial Mamma e Papà Cairo: il dettaglio edizione per edizione

Edizione Anno Vincitore
I 2013 Juventus
II 2014 Inter
III 2015 Inter
IV 2016 Milan
V 2017 Inter
VI 2018 Inter
VII 2019 Milan
VIII 2022 Atalanta
IX 2023 Torino
X 2024 Torino
XI 2025 Torino
XII 2026 Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti