Ancora festa granata! Giunto alla sua quinta edizione, il Memorial Mamma e Papà Cairo si è ormai affermato come il banco di prova più importante per le ambizioni delle formazioni Primavera, diventando una tappa fissa del calendario prestagionale. Organizzato dal presidente del Torino Fc, Urbano Cairo, in omaggio alla memoria dei genitori Maria Giulia e Giuseppe Cairo, il quadrangolare riunisce ad agosto sul manto erboso dello stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria e dell'impianto "G.B. Sillano" di Quattordio quattro tra i vivai più floridi d'Italia. Per i giovani talenti delle squadre partecipanti si tratta del primo vero assaggio prima dell'inizio del campionato.

L’albo d’oro del Memorial Mamma e Papà Cairo: ancora dominio Toro

L'albo d'oro della competizione racconta una storia fatta di grandi prestazioni e storiche rivalità. Dopo il sigillo bianconero nella prima edizione del 2013, iscrivendo per prima il proprio nome nell'albo d'oro della competizione, le vittorie si sono divise tra le formazioni lombarde: si sono alternate Inter (4), Milan (2) e Atalanta (1). Quindi è iniziato il dominio granata: dopo una serie lunga otto edizioni stregate per la formazione "di casa", il Toro ha inanellato un impressionante tris di successi consecutivi, trionfando nel 2023, poi ancora nel 2024 e nel 2025. Ed ecco la quarta vittoria consecutiva: trionfo ai rigori contro l'Inter in questo 7 agosto 2026.

L’albo d’oro del Memorial Mamma e Papà Cairo: il dettaglio edizione per edizione