Petrachi ha parlato di uscite difficili da collocare: ecco chi sono gli esuberi più o meno eccellenti
Le ultime due settimane di calciomercato saranno decisive (VIDEO)
I grattacapi di Petrachi
Le parole pronunciate sabato da Gianluca Petrachi hanno tracciato una linea d'ombra sul mercato: la lista degli esuberi è folta, ma liberarsene si sta rivelando un rebus abbastanza complesso. Non si tratta solo di sfoltire la rosa, ma di incastrare ingaggi pesanti, quadri clinici delicati e giocatori ormai fuori dai piani tecnici della società. C’è chi ha visto chiudersi le porte per l’arrivo di nuovi concorrenti, chi ha accumulato minutaggio estivo solo per esigenze di numero e chi porta il peso di investimenti passati difficili da ammortizzare. Di seguito, punto per punto, la mappa dettagliata dei profili in uscita e degli ostacoli che ne frenano la cessione.
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