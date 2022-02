Udinese-Torino 2-0, Pobega: “Non siamo stati bravi e lucidi a far ciò che serviva”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine di questo match valido per il 24^ turno di Serie A

Al termine del match Udinese-Torino, valido per la 24^ giornata di Serie A, Tommaso Pobega è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita (terminata con la vittoria dei friulani per 2-0: qui la cronaca) con le seguenti dichiarazioni.

Cosa è successo stasera?

“Abbiamo provato a impostare la partita per come l’avevamo preparata ma non siamo stati bravi e lucidi abbastanza per fare tutto ciò che serviva”.

Quando sei entrato pensavi di andare tu in difesa o sapevi che sarebbe andato Lukic?

“Avevamo provato ieri in allenamento che in caso ci fossimo trovati in quella situazione sarebbe stato Lukic a scalare in difesa, ero consapevole di quello che dovevamo fare”.

Come mai quello sguardo triste? State facendo un buon campionato e la classifica non è male…

“Il mio sguardo è motivato dal periodo che stavamo passando: eravamo in grande crescita, ma non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato in settimana e per questo c’è rammarico”.

Il centrocampista granata è poi intervenuto anche ai microfoni di Torino Channel rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Tutto è successo nel recupero, si tratta di un risultato bugiardo per ciò che avete mostrato?

"Sì, però evidentemente è un risultato portato da un nostro demerito. Negli ultimi minuti ci è mancata un po' di concentrazione e un po' di lucidità".

Vi aspettavate una gara così fisica?

"In settimana sapevamo che sarebbe stata una gara fisica ma non siamo stati precisi per impostare il nostro gioco e fare la nostra partita".

Con il tuo ingresso al posto di Buongiorno è cambiato qualcosa in campo, avevate provato questa soluzione?

"Abbiamo provato in settimana viste le difficoltà che c'erano. Non è stato nulla di improvvisato ma una cosa studiata e provata".

Come sono andate le due settimane senza partite?

"Sono state due settimane nelle quali abbiamo lavorato per mettere benzina. Penso che abbiamo tenuto fino all'ultimo minuto e sembrava ne avessimo più noi di loro però siamo stati un po' imprecisi".

Contro il Venezia non ci saranno Lukic e Mandragora. Potreste giocare tu e Ricci.

"Samuele lo conosco dai tempi dell'Under 21 ed è un ragazzo intelligente e sveglio con il quale mi trovo bene sia quando si parla di calcio che quando si parla fuori. Non ci saranno problemi a giocare con lui".

