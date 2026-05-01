Il Torino si appresta ad affrontare la sua penultima trasferta di questo campionato: sabato farà visita all’Udinese al Bluenergy Stadium, con i friulani avanti di tre punti in classifica. Nella consueta conferenza stampa, Roberto D’Aversa ha chiarito gli obiettivi dei granata dopo la salvezza matematica, conquistata grazie al pareggio per 2-2 contro l’Inter, indicando la strada per approcciare al meglio la sfida contro la squadra di Kosta Runjaic.

D'Aversa vuole tenere alta la concentrazione e fissa gli obiettivi

Con la salvezza ormai archiviata, il Torino ha raggiunto il proprio traguardo stagionale e può affrontare le ultime partite con maggiore serenità. Proprio in questi contesti, però, il rischio di un calo di tensione è sempre dietro l’angolo: meno pressione può significare anche meno stimoli e concentrazione. D’Aversa ne è consapevole e, in vista del match contro l'Udinese, ha voluto ribadire l’importanza di mantenere alta l’attenzione, fissando obiettivi chiari per questo finale di stagione e chiedendo alla squadra continuità di rendimento e atteggiamento. Per il tecnico granata, il primo passo è pensare alla partita di Udine, che in caso di vittoria porterebbe il Toro a pari punti proprio con i friulani. A quel punto l'obiettivo per il finale di stagione diventerebbe quello di concludere nella parte sinistra di classifica: "L'obiettivo può essere quello di finire nella parte sinistra della classifica, e questo lo si fa ragionando una partita alla volta. In questo momento, Parma e Udinese sono quelle davanti a noi". Al centro delle sue parole il tecnico ha anche messo la parola "ambizione" sottolineando la rilevanza della storia del Toro, che non può accontentarsi di una salvezza.

D'Aversa sprona il gruppo: "Ognuno deve avere obiettivi personali"

In conferenza stampa, D’Aversa non si è limitato a indicare la direzione per questo finale di stagione, ma ha anche voluto lanciare un messaggio chiaro alla squadra. Il tecnico ha invitato i suoi giocatori a trovare dentro di sé le giuste motivazioni, sottolineando come, in questa fase, diventino fondamentali anche gli obiettivi personali. D'Aversa ha preso in esempio il record di gol di Vlasic, attualmente a quota 8 centri o giocatori che vorrebbero un rinnovo di contratto. Allo stesso tempo, però, ha ribadito un concetto chiave: ogni ambizione individuale deve essere messa al servizio del collettivo, per continuare a garantire prestazioni solide e dare continuità al percorso della squadra. D'Aversa non vuole sfigurare e suona la carica a tutto l'ambiente granata verso la partita contro l'Udinese.